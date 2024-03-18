Acun Ilıcalı 'Beceriksiz' diyerek açıkladı. Derhal bırakmalı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşananlarla ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Hodri Meydan TV'de konuşan Ilıcalı, "Geçen hafta Türkiye'de hakemliğin sona erdiğini söylemiştim. Artık futbol da yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu tür bir maçın sürdürülmesi mümkün değil.

Bu maçın devam etmesi, ülkemizi dünya nezdinde rezil etmek, bir futbol katliamı yapmaktır. Kaleciye sürekli madde yağarken, konsantrasyon nasıl sağlanabilir? Böyle bir korku içinde olan bir kişi nasıl futbol oynayabilir?" dedi.

"YETERSİZ"

Ilıcalı, hakem yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Halil Umut Meler derhal hakemliği bırakmalı. Türkiye'de son derece yetersiz bir hakem grubu var. Fenerbahçe, bu durumun mağduru oldu." ifadelerini kullandı.