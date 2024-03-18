Acun Ilıcalı 'Beceriksiz' diyerek açıkladı. Derhal bırakmalı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı 'Beceriksiz' diyerek açıkladı. Derhal bırakmalı
Fenerbahçe'nin Trabzon'da yaşadığı tehlike sonrası Acun Ilıcalı çok sert çıktı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşananlarla ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Hodri Meydan TV'de konuşan Ilıcalı, "Geçen hafta Türkiye'de hakemliğin sona erdiğini söylemiştim. Artık futbol da yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu tür bir maçın sürdürülmesi mümkün değil.

Bu maçın devam etmesi, ülkemizi dünya nezdinde rezil etmek, bir futbol katliamı yapmaktır. Kaleciye sürekli madde yağarken, konsantrasyon nasıl sağlanabilir? Böyle bir korku içinde olan bir kişi nasıl futbol oynayabilir?" dedi.

"YETERSİZ"

Ilıcalı, hakem yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Halil Umut Meler derhal hakemliği bırakmalı. Türkiye'de son derece yetersiz bir hakem grubu var. Fenerbahçe, bu durumun mağduru oldu." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu
Aziz Yıldırım Fenerbahçe otobüsünde ortaya çıktı. Son futbolcu uçağa binene kadar yerinden ayrılmadı
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi detayı isyan ettirdi
Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüştü. Toplantı tutanağı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Beşiktaş küme düşürülsün harekatı. Galatasaray'ın planı ortaya çıktı
Fenerbahçeli futbolcular sahada ölmeyi mi bekleseydi? Futbolcular nefsi müdafaa yapmıştır
Trabzonspor sezonu kapadı. Fenerbahçeli futbolculara da ceza geliyor. Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Giresun 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Giresun 2024 Yerel Seçim Sonuçlar
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu Spor
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu
Giresun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Giresun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Gaziantep 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Gaziantep 2024 Yerel Seçim Sonuçlar
Gaziantep İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Gaziantep İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı Dünya
Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı
Eskişehir 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Eskişehir 2024 Yerel Seçim Sonuçlar