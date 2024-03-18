Aziz Yıldırım Fenerbahçe otobüsünde ortaya çıktı. Son futbolcu uçağa binene kadar yerinden ayrılmadı

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Papara Park’ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından bazı bordo-mavili taraftarlar saha içine girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Olayların büyümesi üzerine Fenerbahçe kafilesi yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanına götürüldü.

Uçağa binmek için pistin yanına kadar gelen Fenerbahçe otobüsünün içinde sürpriz de bir isim yer aldı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Fenerbahçe kafilesi güvenli bir şekilde uçağa binip havalanana kadar otobüsün içinde bekledi.

Fenerbahçe kafilesi ise saat 04.00 sularında İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına iniş yaptı.