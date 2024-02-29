Acun Ilıcalı çıldırdı!

Fatih Saboviç
Acun Ilıcalı çıldırdı!
Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı takımının Antalya'da yapılacak kampına taraftarları da götürme kararı aldı.

Acun Ilıcalı, Hull City'i Türkiye'ye davet ediyor.

Antalya'da kamp yapacak olan Ilıcalı, bu sefer City'li taraftarları da Türkiye'ye getirmek istiyor.

Ilıcalı ve ana ortakları Corendon Airlines ve Anex Tour ile 5 günlük bir seyahat programı hazırladı.

Taraftarlar için bir çekiliş düzenlenecek.

Form doldurup çekilişi kazanan taraftarlar, yanlarına bir de arkadaş getirebilecek.

Hull City taraftarlarını Trükiye'de görmek isteyen Acun Ilıcalı şu sözleri söyledi:

Güzel ülkem Türkiye'de daha çok City taraftarı görmek için çok heyecanlıyım.

Hull'a geldiğim günden beri destek muhteşemdi.

Sizinle olduğum zaman kendimi rahat hissediyorum.

Bu yüzden size teşekkür etmek ve kendi ülkemi yaşatmak istiyorum.

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