Acun Ilıcalı Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini satın aldı. Ne kadar para ödediği de açıklandı

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan flaş bir hamle geldi.

SPOR KANALININ HİSSELERİNİ SATIN ALDI

Ilıcalı'nın, Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağı açıklandı.

Açıklama, kanalın satıştan önceki tek sahibi olan İsviçreli medya grubu Highlight Communications tarafından yapıldı.

Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak.

Ayrıca Almanca konuşan izleyici kitlesi için ilk olarak uyarlanacak yapım ise spor realite yarışması Exatlon olacak.

SATILMA KARARI ALINMIŞTI

Highlight Communications, Sport1’in hisselerinin bir kısmını ya da tamamını satma kararını geçen yaz verdi.

İsviçreli şirket, bu kararı kanalı daha ileriye taşımak için aldığını belirtti.

Alman BNN Breaking haber sitesi, bu büyük satın almayı “Bunun yalnızca bir anlaşma olmadığı, dünyanın iki en iyi şirketinin bir araya gelmesi.” diye duyurdu ve ekledi:

“Bu anlaşma, içeriği sadece izlemek değil yaşamak için yönünü belirleyen, coğrafya ve kültür farklarını aşan, en kaliteli spor ve eğlence içeriklerini dünya çapında bir kitleye ulaştıran cesur bir adım.”