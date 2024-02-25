Acun Ilıcalı Ronaldinho'yu Survivor'a getirmek için servet ödedi. Rakamı duyanların ağzı açık kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Ronaldinho'yu Survivor'a getirmek için servet ödedi. Rakamı duyanların ağzı açık kaldı
Konuk olarak Survivor'a gelen Ronaldinho'nun gelmek için Acun Ilıcalı'dan ne kadar aldığı ortaya çıktı

Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak gösterilen Ronaldinho’yu Survivor’a getiren Acun Ilıcalı dünya basınının gündemine oturdu.

Yıldız ismin programa katılması Brezilya’da manşetleri süslerken yerel basın şu şu ifadeleri kullandı:

"1 milyon dolarlık ödüllü rekabet ortamında Ronaldinho, futbol yeteneğinin yanı sıra diğer alanlarda da nasıl öne çıkacağını kanıtlayarak dikkatleri üzerine çekti”

“Bu katılım sadece Brezilyalı hayranları değil, aynı zamanda uluslararası toplumun da ilgisini çekerek eski futbolcunun hala dünya genelinde çok sevilen ve popüler bir figür olduğunu gösterdi”

“Ronaldinho Gaúcho'nun "Survivor"daki varlığı, futbolun sadece saha içinde değil, aynı zamanda kültür ve eğlence dünyasında da tanınırlık kazanma yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor”

150 BİN DOLAR ALDI

Öte yandan Ilıcalı’nın Brezilyalı yıldızı programa getirmek için 100-150 bin dolar arası bir para ödediği konuşuluyor.

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