Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oldu. İstanbulspor maçında son kez kadroda

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tuncay Özülü
Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oldu. İstanbulspor maçında son kez kadroda
Bu sezon bir türlü istediği süreyi bulamayan Ryan Kent, Hull City'ye gidiyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Glasgow Rangers'tan bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı Ryan Kent, İstanbulspor maçının ardından İngiltere'nin yolunu tutacak.

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Sarı lacivertli taraftarları en çok heyecanlandıran transferlerden biri olan Ryan Kent, bu sezon beklediği forma şansını bulamadı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibinde istediği kadar oynama fırsatına sahip olamayan Kent, İstanbulspor maçında son kez kadroda yer alacak.

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Ardından başarılı futbolcu İngiltere'nin yolunu tutacak ve Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile kiralık sözleşmesi imzalayacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Kent, sadece 634 dakika sahada kaldı.

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