Acun Ilıcalı olacakları aylar öncesinden söylemişti. Herkes onu konuşuyor

İngiltere Championship’in 31. Haftasında Hull City deplasmanda Rotherham United ile karşılaştı.

AESSEAL New York Stadium’da oynanan mücadelenin 4. Dakikasında Christ Thiei’nin golüyle geri düşen Hull City 71. Dakikada Cameron Humphreys (KK) ve 75. Dakikada Ohio’nun golüyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Hull City’nin ilk golü her ne kadar kayıtlara “kendi kalesine” olarak geçsede Jaden Philogene’nin yaptıkları herkesi hayran bıraktı.

Philogene’nin oldukça dar açıdan yaptığı rabona vuruşu rakibe çarparak ağlarla buluştu.

İzleyen herkesin ağzının açık kaldığı bu pozisyon sonrası Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı’nın sözleri yeniden gümdem oldu. 4 ay önce Candaş Tolga Işık’ın programına katılan Acun Ilıcalı Philogene hakkında, "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur Şu ismi bir kenara yazar mısın Jaden Philogene" demişti.