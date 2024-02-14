Ahmet Çakar uyuz oldu

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Trabzonspor- Rams Başakşehir, Beşiktaş- Konyaspor Ankaragücü-Fenerbahçe Galatasaray ise Fatih Karagümrük ile eşleşti.

Ankaragücü- Fenerbahçe ile Beşiktaş- Konyaspor galibi diğer yandan Trabzonspor- Başakşehir vs Galatasaray- Fatih Karagümrük galibi yarı finalde mücadele edecek.

Kura çekiminin ardından Derin Futbol programında kuraları değerlendiren Ahmet Çakar bomba bir iddiada bulundu.

Kura çekimi ile ilgili uyuz oldum diyen Ahmet Çakar Galatasaray’ın kuradan en karlı çıkan takım olduğunu ifade etti.

İşte Ahmet Çakar’ın ifadeleri:

“Türkiye Kupası kuralarını öyle bir çekelim ki bu işten Galatasaray minimum zarar görsün minimum zorlansın dersen kura budur. Niye evinde içeride oynuyor Karagümrük gibi en mütevazi takım. Bir Başakşehir değil Karagümrük canıyla uğraşıyor kümede kalmak için en güzel rakip bu. Onu geçerse Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan kurtularak Trabzonspor-Başakşehir maçının galibi ile yarı final oynuyor finalde de kim gelirse gelsin. Kız çocuğunun ne işi var ya. Çalkalamadan çekiyor. Çalkalamadan çekmek hilenin temel unsurudur. Fakat öyle bir kura ki bu kura sadece ve sadece Galatasaray’ın avantajınadır. Bura açıklandığı anda ben çok uyuz oldum”