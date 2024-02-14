Fenerbahçe taraftarı hücum etti. Bir tane bile kalmadı

Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Almanya'da karşılaşacağı Allianz MTV Stuttgart'ın biletleri satışa çıkar çıkmaz bitti.

Stuttgart kulübü, böyle bir ilgi görmediklerini belirtti ve maç biletlerinin aynı gün içinde tükendiğini açıkladı.

Stuttgart Genel Direktörü Aurel Irion, 20 Şubat Salı günü yapılacak maç için, "Bu çok güzel bir durum. Ama bu kadar talep olacağını tahmin etmiyorduk. Taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi'ne çok hevesli" dedi.

Stuttgart'ın maçlarını oynadığı Scharrena 2019 kişilik ve Stuttgart futbol takımının maçlarını oynadığı MHPArena'nın alt tribününde yer alıyor.