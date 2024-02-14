Fenerbahçe'de sendromun adı belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a bıraktı.

Sarı-lacivertlilerin duran toplardaki zaafı ortaya çıktı.

Ligdeki rakiplerine göre tehlikeli yerlerden daha az duran top kullanan Fenerbahçe, ligde en çok gol atan takım olmasına karşın penaltısız gol beklentisi (51.6), penaltısız duran top gol beklentisi (8.1) ve yüzde 15.7 oranla sondan ikinci sırada.

Bu listede sadece İstanbulspor'u geçebilen Fenerbahçe, 16 serbest vuruştan sadece İrfan Can Kahveci'nin attığı 1 golle yetindi.