Acun Ilıcalı patladı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı patladı
Survivor'da skandallar bitmiyor. Acun Ilıcalı'nın yeni bölüm fragmanında isyan ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanmaya başladığı 1 Ocak 2024 tarihinden beri her olayı ile gündem olan Survivor’da sular durulmuyor.

Bugün yayınlanacak yeni bölüm öncesi paylaşılan fragmanda yaşanan kavgalara yer verilirken Acun Ilıcalı en sonunda patladı.

Ada konseyinde tüm yarışmacılara seslenen Acun Ilıcalı bu senedeki takımların hem en üçlü hem de en tehlikeli takımlar olduğunu belirtti. Yarışmacılarını plan ve programla hareket etmekle suçlayan Ilıcalı dayanamayarak “beni bile delirttiniz” dedi.

Dün akşam (Pazartesi) yayınlanan bölüm ise Survivor yarışmacısı Poyraz'ın, Dominikli bir adamın evine girip çuvala yiyecek çaldığı skandal bir olayla gündeme geldi. Olayın tespit edilmesinin ardından ev sahibi suç duyurusunda bulunmak üzereyken, Acun Ilıcalı'nın devreye girerek ev sahibini vazgeçirdiği öne sürüldü. Bu durum, sosyal medyada ve Survivor hayranları arasında büyük tartışmalara neden oldu. Poyraz'a

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