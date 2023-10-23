Avatar Atakan neden Survivor 2024 All Star'da olmadığını açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak isimleri tek tek açıklamıştı. All Star'da Çağan Atakan Arslan'ın olmaması dikkat çekmişti. Avatar Atakan bu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Avatar Atakan neden Survivor 2024 All Star'da olmadığını açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için iddialı bir kadro kurdu. Geçen yıl yapılan Survivor ilgi çekmeyince Ilıcalı All Star'a bomba isimleri davet etti.

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Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor.

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Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

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Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço, Seda Ocak, Sahra Işık, Yasin Obuz, Özgür Tetik ve Gizem Memiç'in yarışacağı netleşti.

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Çağan Atakan Arslan, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. 'Avatar' lakaplı sporcu, 'All Star' formatında düzenlenecek Survivor'ın yeni sezonu hakkında dikkat çeken bir yorum yaptı.

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Avatar Atakan, "Ben bu sezon gitmedim çünkü sinemaya ağırlık verdim. Sonuçta şampiyon oldum. Şimdilerde oyunculuk kariyerine yöneldim. Bu sezonda kimin kazanacağını çok merak ediyorum. Büyük bir sürpriz olabilir heyecanla takip edeceğim" dedi.



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