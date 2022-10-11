11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muhtarlardan dikkat çeken uyarı. Hemen e-Devlet'e bakın. Yarın çok geç olabilir

Muhtarlardan dikkat çeken uyarı. Hemen e-Devlet'e bakın. Yarın çok geç olabilir

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyon Başkanı Selami Aykut, adres kayıtlarındaki sıkıntıların arttığını söyledi. Aykut, "Herkes e-devletine girsin, yarın çok geç olabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 17:30
Takip Et

Muhtarlardan dikkat çeken uyarı. Hemen e-Devlet'e bakın. Yarın çok geç olabilir

Muhtarlardan dikkat çeken uyarı. Hemen e-Devlet'e bakın. Yarın çok geç olabilir
+
Aa
-

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyon Başkanı Selami Aykut, son zamanlarda insanların bilgisi dışında adreslerine yabancı kişilerin kaydedildiği yönündeki haberlere ilişkin uyarılarda bulunmak üzere açıklamalarda bulundu.

ANKA'da yer alan habere göre, üç dönemdir muhtarlık yaptığını belirten Aykut, sıkıntıların, 2017 yılında yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki değişiklikle uygulamaya konan 'Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'yle birlikte arttığını söyledi.

"BU SİSTEM FETÖ PROJESİDİR"

Aykut, "Biz diyoruz ki, 2017’de çıkan Adres Dayalı Kayıt Sistemi, malum kişiler tarafından yürürlüğe konan FETÖ projesidir. Neden? Sisteme girip Türkiye’de yaşayan bir vatandaşın nerede olduğunu görebilen bir sistem geldi. Muhtarlar tamamen bu konuda devre dışı kaldı. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın evet, muhtarlara vermiş olduğu değer, önemi biz yakından hep ifade ediyoruz. Örneğin İstanbul Emniyet Müdürü ile birlikte imkân dahilinde mahallelerdeki sorunları whatsApp grubuyla ulaştırmaya çalışıyoruz ama biz diyoruz ki, biz devletimize çok daha bilgi aktarabiliriz. Biz mahallenin en güzel istihbarat noktasında bilgi aktarma merkeziyiz" dedi.

"HERKES E-DEVLETİNE GİRSİN"

"Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu olarak buradan tüm vatandaşlarımıza uyarımızdır herkes e-devletine girsin T.C. kimlik numarası ile adresini sorgulasın" diyen Aykut, şu ifadelere yer verdi:

"Eğer adresinde başka birileri görünüyorsa acil nüfus müdürlüklerine gidip buna müdahale etsinler, itiraz etsinler. Yarın çok geç olabilir. Şunu zannediyor olabilirsiniz, 'Muhtar bizim mahallede veya evde kim olduğunu biliyor' gibi düşünce içerisinde olabilirsiniz. Ama bizim adres kaydı silme, adres kaydı yapma yetkimiz yoktur. Bu yetki tamamen nüfus müdürlüklerindedir. Adres kaydı yetkisi bize verilmesi noktasında da çağrımızı tekrar yineliyoruz. Ve devletimize bu noktada destek sağlamak için de mücadele ediyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine bir zam daha geldi
1
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
4
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
5
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
6
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
7
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿İstanbul'un göbeğinde taraftar otobüsüne silahlı saldırı: Büyük olaylar, yaralılar var
﻿İstanbul'un göbeğinde taraftar otobüsüne silahlı saldırı: Büyük olaylar, yaralılar var
﻿İstanbul'un göbeğinde taraftar otobüsüne silahlı saldırı: Büyük olaylar, yaralılar var
﻿Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak
﻿Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak
﻿Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak
﻿17 yaşında tüfekle taksi gasp etti
﻿17 yaşında tüfekle taksi gasp etti
﻿17 yaşında tüfekle taksi gasp etti
﻿Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolara çıktı
﻿Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolara çıktı
﻿Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolara çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.