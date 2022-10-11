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Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla cezası az suçlara yönelik yeni infaz düzenlemesiyle ilgili çalışma yapmak üzere hukukçu akademisyenlerden oluşan Bilim Komisyonu kuruldu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 11:59
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İzmir'deki Yargı Teşkilatı Toplantısında açıklamıştı. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu

Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu
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Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçların infazına yönelik yeni düzenleme için teknik çalışma başlattı.

Ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla bu konuda hukukçu akademisyenlerden oluşan Bilim Komisyonu kuruldu.

Mevzuat Genel Müdürlüğü bürokratları ve Bilim Komisyonu, cezası az suçlara yönelik yeni infaz düzenlemesi için Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu inceleyecek. Komisyon, bu konuda dünyadaki uygulamaları da değerlendirecek.

Bu çalışmaların sonucunda oluşturulacak yeni düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine getirilecek. Düzenlemenin yasalaşması halinde cezası az suçlarda yeni infaz uygulamaları hayata geçirilecek.

BAKAN BOZDAĞ, İZMİR'DE AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Bozdağ, İzmir'deki "Yargı Teşkilatı Toplantısı"nda, cezasızlık algısına yol açan ceza muhakemesi uygulamaları ve infazla ilgili konuları yeniden ele aldıklarını bildirmişti.

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, infazın ıslah edici, rehabilite edici fonksiyonunu öne çıkarmak ve denetimli serbestliği güçlendirmek için adımlar atılacağını aktaran Bozdağ, bu konularda çalışma yapılması talimatı verdiğini belirtmişti. Bakan Bozdağ, "İnfaz sistemimizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az olan suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz. Bizde neredeyse düşük cezalarda infaz yok. Yeni düzenleme henüz netleşmedi, çalışmalarımız sürüyor. Yeni düzenlemede dünya örneklerine de bakıyoruz. Cezası az olanların belki bir kısmında tam infaz, bir kısmını da ona göre. Yani infaz sistemimizi cezasızlık algısını hem ortadan kaldıracak hem de daha nitelikli suçların işlenmesini önleyecek şekilde yeniden dizayn etme ihtiyacı da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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