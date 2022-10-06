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HDP'den Erdoğan'a destek. Biz varız

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Başörtüsüyle ilgili yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 09:25
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HDP'den Erdoğan'a destek. Biz varız

HDP'den Erdoğan'a destek. Biz varız
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HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, başörtüsüyle ilgili geçmişte de sorunları olmadığını, yarın da olmayacağını söyledi.

Halkın bu konudaki tutumu ve savunduğu değerlerin kendileri açısından değerli olduğunu dile getiren Oluç, "Dün başörtüsü için mücadele eden kadınların yanındaydık, bugün de başörtüsü takmasına rağmen coplanan kadınların yanındayız. Başörtüsüyle ilgili yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

Oluç, Türkiye'nin tek sorunun bu olmadığını, ayrımcılığa sadece başörtüsü takan kadınların değil, Kürtlerin, Alevilerin ve azınlıkların da uğradığını ileri sürdü.

Bütün bu ayrımcılıkları silecek bir anayasa maddesi yazılmasını isteyen Oluç, şöyle konuştu:

"Diyelim ki ayrımcılığa uğrayan herkesin sorununu çözmek istiyoruz, hep birlikte iktidar ve muhalefet partileri olarak. Bu anayasa maddesinde, 'Devlet, ülkenin ortak kültürel mirasını oluşturan bütün inançları, anadilleri, etnik kimlikleri eşit görür; saygı duyulmasını sağlar; bunların korunması, kullanılması ve gelişmesini yerine getirmekle yükümlüdür' diyelim. Gelin böyle bir madde yazarak farklılıkların eşit ve özgür olduğunu ifade edelim. Bu anlayışı, anayasal anlayış haline getirelim. Biz aslında bu tür palyatif tedbirlerle bu anayasanın düzeltileceği kanaatinde değiliz. Ama yine de bu tür tedbirler alınmasına karşı değiliz. Olması gereken ise yeni bir toplumsal sözleşmenin, demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir anayasanın iktidarı ve muhalefetiyle hep birlikte yeniden yazımının sağlanmasıdır." 

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Uzay Fenercioğlu
6.10.2022 09:55
Siyaset tüccarları dini, dili, milliyetçiliği, laikliği, Atatürk'ü, baş örtüsünü, vb. ortak sembolleri suistimal ettiği sürece istediğiniz yasayı çıkarın boş işler. Herşeyi başı ekonomi ve eğitim.  
 
vatandaş
6.10.2022 09:47
Hadi bakeyim mehape....  
 
bunlar millete ne verdi?
6.10.2022 09:36
avrupa kendini aşmış, halkı mutlu. sistemleri tıkır tıkır işliyor. terör falan hiç bir şey yok. bir de ortadoğuya bakın. haksızlık, sefalet, gözyası, zulüm, baskı, terör. bunlar bize ne veriyor?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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