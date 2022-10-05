Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası konuştu: Talimatı aldık çalışmalara başlıyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP TBMM Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında verdiği talimatı aldıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, “Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz.” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ve dün Meclis'e sunulan 3 maddelik başörtüsüne yasal güvence verilmesine yönelik teklife tepki gösterdi. Teklife karşı teklif sunan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Ülkemizde böyle bir mesele yok, birileri riyakarlık peşinde. Genelde kılık kıyafet ve özelde de başörtüsü meselesi, ne yasa, ne Anayasa konusu olmaması gereken tabii bir haktır. Madem konuyu gündeme getirdi, daha öte bir teklifle mukabele edelim. Gelin çözümü yasa ile değil anayasa düzeyinde sağlayalım.