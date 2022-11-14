İmamoğlu İstiklal Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde söz verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör saldırısının gerçekleştiği Taksim'de esnafı ziyaret etti.

Gezdiği mağazalardan birinde çalışan bir kadın ile sohbet eden İmamoğlu, kadın çalışanının “Burada ölüm korkusuyla çalışmak istemiyorum” ifadeleriyle karşılaştı. İmamoğlu, bu sözler üzerine “Ben de her sabah geleceğim söz. Çayını içmeye geleceğim, tedirgin olma, güçlü ol. Senin yüzün gülene kadar geleceğim” diye konuştu.

İmamoğlu daha sonra teselli ettiği esnafa sarılarak “Acı bir olay yaşadık başımız sağ olsun, ama beraber saracağız yaralarımızı” dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.