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Son Dakika... İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika gelişmesi... Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne dün 16.20 sıralarında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Taksim bombacısı terörist kadının ilk ifadesinde PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 12:59
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Son Dakika... İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika... İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı çantanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Bomba bıraktıktan sonra kaçan terörist kadının gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandığı ortaya çıktı.

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.

TAKSİM BOMBACISI İTİRAF ETTİ

Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden  Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.(DHA)

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Yalçın Türk
14.11.2022 14:03
bu sadece ilk! maaş bağlayıp mazlum diye bize yutturduklarınızın içinde ki köpekler böyle yavaş yavaş öldürecek bizi..  
 
Adalet adalet
14.11.2022 13:47
Ülkemiz sınırları yol geçen hanına dönmüş giren istediği kadar girsin icerde yakalarız ha! Hırsızlık serbest yakalarsak yasak ha! Durum çok daha vahim!...  
 
Atatürk yolunda canım veririm!
14.11.2022 13:42
KORKMUYORUZ... Bu alçak kanı bozuklardan, namusunu başta abd ve diğer Batılı ve Doğulu ülkelerin sömürü emperyalizmine satanlardan Türk milleti olarak korkmuyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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