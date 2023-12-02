Adalı ve Arat kucaklaşmasından tam iki dakika sonra bakın ne oldu

Beşiktaş'ta yarınki başkanlık seçimi öncesi Olağan Mali ve İdari Kongre Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.

BAŞKAN ADAYLARI BİRLİK MESAJI VERDİ

Toplantıda, başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat kucaklaşarak birlik ve beraberlik mesajı verirken bu görüntülerden iki dakika sonra salonda tansiyon yükseldi.

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

2 grubun destekçileri bilinmeyen bir nedenden ötürü kavgaya tutuştu. Küfürlerin ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar güçlükle sakinleştirildi.