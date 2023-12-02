Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi

Beşiktaş'ta yarınki başkanlık seçimi öncesi Olağan Mali ve İdari Kongre Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.

ÜYELERİN OYLARINA SUNULDU

Kongrede yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporların okunmasının ardından 1 Ocak-31 Aralık 2022 ile 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemleri idari ve mali bakımdan siyah-beyazlı üyelerin oylarına sunuldu.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Yapılan oylama sonucunda, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali açıdan kongre üyeleri tarafından ibra edildi.

SERDAL ADALI OYLAMAYA KATILMADI HASAN ARAT İBRAYA KARŞI ÇIKTI

İbra oylaması sırasında başkan adaylarından Serdal Adalı salonda bulunmazken bir diğer başkan adayı Hasan Arat ibra edilmemesi yönünde oy kullandı.