Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi

Olağanüstü seçim öncesi idari ve mali yönden ibraya sunulan Ahmet Nur Çebi yönetimi oy çoğunluyla ibra edildi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi

Beşiktaş'ta yarınki başkanlık seçimi öncesi Olağan Mali ve İdari Kongre Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.

ÜYELERİN OYLARINA SUNULDU
Kongrede yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporların okunmasının ardından 1 Ocak-31 Aralık 2022 ile 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemleri idari ve mali bakımdan siyah-beyazlı üyelerin oylarına sunuldu.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ
Yapılan oylama sonucunda, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali açıdan kongre üyeleri tarafından ibra edildi.

SERDAL ADALI OYLAMAYA KATILMADI HASAN ARAT İBRAYA KARŞI ÇIKTI
İbra oylaması sırasında başkan adaylarından Serdal Adalı salonda bulunmazken bir diğer başkan adayı Hasan Arat ibra edilmemesi yönünde oy kullandı.

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