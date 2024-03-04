Adana Demirspor’un Karagümrük zaferinde kimsenin görmediği detayı Mirza Şeker açıkladı

Aylardır galibiyet yüzü görmeyen Adana Demirspor, sahasında son haftaların formda takımı Karagümrük ile karşılaştı.

Konuk ekip ilk dakikalarda Markao ile direğe takılırken, ev sahibi Balotelli’nin net pozisyonundan yararlanamadı.

BALOTELLI’DEN GOL!

Maçta dakikalar 25’i gösterdiğinde Michut, ceza sahası içinde karşı karşıya pozisyonda Salih Dursun’un müdahalesi ile yerde kaldı.

Hakem Murat Erdoğan beyaz noktayı gösterdi ve İtalyan golcü Mario Balotelli topu ağlara yollamayı başardı.

Balotelli, bu sezon çıktığı 9. maçında 5. golünü attı.

İlk yarı tek golle biterken, Adana Demirspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

GÜVEN YALÇIN HAMLESİ!

Karagümrük’te teknik direktör Şota Arveladze, ikinci yarı başında Can Keleş’i oyundan alırken, gol umudu olarak Güven Yalçın’ı oyuna dahil etti.

Ancak Adana Demirspor önde olmanın da avantajı ile üstünlüğünü korumayı sürdürdü.

GOL İPTAL

Adana Demirspor 65’te gol bulsa da ağlara giden top ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

ADANA DEMİR’DEN YILIN İLK GALİBİYETİ

Karagümrük birçok gol girişiminde bulunsa da bunları değerlendiremedi ve karşılaşmanın 90 dakikası 1-0 Adana Demir galibiyeti ile tamamlandı.

Adana Demirspor, ligde 6 Ocak’tan beri galibiyet alamıyordu.

10 maç sonra aldığı Karagümrük galibiyeti ile 2024 yılının ilk galibiyetini almış oldu.

Bu sonuçla Mavi şimşekler puanını 35 yaparken, Karagümrük 29 puanda kaldı.

Alt sıralar karışacak gibi duruyor.

Karagümrük son haftalarda formda olsa da aldığı mağlubiyet sonrası küme hattının bir basamak üstünde maç fazlasıyla 16. sırada yer aldı.

Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak merak konusu…