Adana'da ölü sayısı belli oldu

İHA'nın haberine göre, dün Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler Adana’da da şiddetli şeklide hissedildi.
Adana'da depremle nedeniyle 11 bina çöktü, çok sayıda yapıda hasar aldı. Şehirdeki 11 bina ölenlerin sayısının ise 146'ya ulaştığı, yaralı sayısının ise 2 bin 600'ü geçtiği belirtildi.
Çöken binaların olduğu bölgede sabahın ilk ışıkları ile birlikte devam eden çalışmalar yoğunlaştırıldı.
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