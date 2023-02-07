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Enkaz altında annesi ile 2 kişi daha vardı... Ağlayan bebek hayat kurtardı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki apartmanın enkazında sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında bir bebeğin ağlama sesini duyan ekipler, bebeğin annesi ile 2 kişinin daha hayatını kurtardı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 04:53
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Enkaz altında ağlayan bebek, annesi ile 2 kişinin hayatını kurtardı

Enkaz altında annesi ile 2 kişi daha vardı... Ağlayan bebek hayat kurtardı
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Enkazda ağlayan bebek, annesi ile 2 kişinin hayatını kurtardı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli ilk depremde yıkılan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak’ta bulunan Serin 2 Apartmanı’nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 20 saat sonra mucize kurtuluşlar yaşandı.

DHA’nın haberine göre; enkaz altında bir bebeğin ağlama sesini duyan ekipler, çalışmalarını o bölümde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışma ile bebeğin annesi sağ olarak kurtarıldı. Bebeğe ulaşılmaya çalışılırken, yaklaşık 30 dakika sonra aynı enkazdan bir erkek ile bir kadın daha sağ olarak kurtarıldı. Ardından bir erkeğin cansız bedeni çıkarıldı.

Jandarma ekiplerine ait arama kurtarma köpeği de bölgeye gelerek enkazda arama çalışmalarına dahil edildi.

Ekipler, bebeğe ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

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