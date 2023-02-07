Deprem bölgesinde sağanak ve kar alarmı. Meteoroloji'den kötü haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra deprem bölgesinin çevresinde bulunan tüm illeri uyardı.

Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa illeri için son hava durumu tahmin raporunu yayımlandı.

KAHRAMANMARAŞ

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Kahramanmaraş'ta bugün hava çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının en düşük 1 ve en yüksek 3 derece olacağı belirtildi.

Yarın ise Kahramanmaraş parçalı ve çok bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklığın 2 derece olacak.

GAZİANTEP

Depremden en çok etkilenen Gaziantep’te ise hava çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Rüzgar kuzeybatı yönlerden 15/25 km/saat hızla esecek. İlde en düşük hava sıcaklığı 1, en yüksek hava sıcaklığı ise 4 derece olacak.

HATAY

Hatay’da hava bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hızla esecek. En düşük sıcaklık 4, en yüksek hava sıcaklığı ise 10 olacak.

OSMANİYE

Osmaniye’de ise hava çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat hızla esecek. En düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek hava sıcaklığı ise 11 derece olacak.

MALATYA

Malatya’da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceği, sıcaklıkların ise en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 1 derece, çarşamba parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 7 olacağı belirtildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da hava durumunun çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacağı aktarıldı. Rüzgar 15-25 km/saat hızla esecek. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 1, en yüksek hava sıcaklığının ise 3 olacağı bildirildi.

KİLİS

Kilis’te hava durumunun çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olacağı ifade ediliyor. Rüzgarın 5-10 km/saat hızla eseceği belirtilirken, en düşük hava sıcaklığının 2 en yüksek hava sıcaklığının 6 olacağı aktarıldı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da ise çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu olduğu ifade edildi. Rüzgar 15-25 km/saat hızla esecek. En düşük hava sıcaklığı 2, en yüksek hava sıcaklığı ise 7 olacak.

ADANA

Adana’da hava sıcaklığı bugün çok bulutlu, rüzgarlı olacak. Rüzgar 15-25 km/saat hızla esecek. En düşük sıcaklık 4 olurken, en yüksek hava sıcaklığı 11 derece olacak.

ADIYAMAN

Adıyaman’da hava sıcaklığı bugün çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu olarak seyredecek. Rüzgar 15-25 km/saat hızla esecek. En düşük hava sıcaklığı 1, en yüksek hava sıcaklığı 3 olacak.