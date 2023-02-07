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Burada asker yok, polis yok, battaniye yok, devlet yok, hiçbir şey yok burada. Muharrem İnce acı feryada şahit oldu

Kardeşim burada can verdi, gelmediler. Kahramanmaraş'a giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir depremzedenin feryadını paylaştı. Yıkılan bir binanın önünde İnce ile konuşan depremzedenin "Kardeşim burada can verdi, gelmediler" dediği duyuluyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 03:14
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Kahramanmaraş'taki depremzedenin feryadına Muharrem İnce şahit oldu

Burada asker yok, polis yok, battaniye yok, devlet yok, hiçbir şey yok burada. Muharrem İnce acı feryada şahit oldu
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, depremin merkezi olan Kahramanmaraş'a gitti.

“BURADA ASKER YOK, POLİS YOK, ÇORBA YOK, BATTANİYE YOK. HİÇBİR ŞEY YOK BURADA!"

Sosyal medya hesabından "Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeyiz. Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!" paylaşımı yapan İnce, yayınladığı video ile bir depremzedenin feryadını yansıttı.

"Bundan daha acı bir cümle duymadım ben" yorumuyla yüklenen videoda depremzedenin "Kardeşim burada can verdi, gelmediler" dediği duyuluyor.

"HANİ AFAD?"

Muharrem İnce'nin hesabından paylaştığı başka bir videoda ise bir depremzede, yardımın ulaşmadığını şikayet ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 11-12 saatleri arasında "yarım saate AFAD'ı yolluyorum" dediğini iddia eden depremzede, "Gece 12-1 oldu hani AFAD" diye yakındı.

“ASKERİ KIŞLADAN ÇIKARIN”

Paylaştığı bir diğer videoda da İnce, iktidara seslenerek, “Allah aşkına devleti yönetenlere sesleniyorum; askeri kışladan çıkarın buraya gelsin. Bugün olmayacaksa ne zaman olacak. Yazık günah…” diye konuştu.

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Senol
7.02.2023 10:03
Mağlesef çok yetersiz yardım imkanları, insanlar mağdur durumda yakınlarımızdan ve basından duyuyoruz acilen hertürlü yardımlar hızlandırılmalı. Depremzedeler diğer illere hotellere acilen yetiştirilm  
 
1950
7.02.2023 09:44
Bir an iktidar da bay Kemal olsaydı, akp-MHP ittifakı ne söylerdi ??? Bakın bay Kemal tek vücut olalım diyor, 15 Temmuz darbesinde de aynısını yaptı, sonra ne oldu ? Bay Kemal oldu hain  
 
Millet
7.02.2023 09:30
Ya ne utanmazsınız.Fox TV de asker oturuyor diyorken arka planda sahada asker canla başla çalışıyor utanmanız yok arlanmanız yok.bir bina önünde poz verip ahkam kesmeyin ya yardım edin yada susun.  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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