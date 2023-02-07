Hatay Büyükşehir Belediyespor’un eski Başkanı 'terk edildik' diyerek isyan etti: Atatürk'ün emaneti Hatay artık yok

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardıdan can kaybı sayısı her geçen saat artıyor.

Çok sayıda bina enkaza dönüştü. Depremin vurduğu 10 ilden biri olan Hatay'a yardım ulaştırılmaması tepkilere neden oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün eski Başkanı Zekiye Yiğitbaşı, Cüneyt Özdemir'in Youtube programına telefonla bağlandı. Yiğitbaşı'ya depremle alakalı son durumun sorulması üzerine gözyaşlarını tutamadı.

Yiğitbaşı, "Durum çok vahim, Antakya artık yok. Atatürk'ün emaneti artık Hatay yok; burada kimse yok AFAD yok, devlet yok" diyerek isyan etti

“ANNEMİ KAYBETTİM GALİBA”

Dışarıdan gelecek olan yardımları beklediklerini dile getiren Yiğitbaşı, "10 bloklu, kocaman bir site yerle bir oldu. Durum çok vahim, Antakya artık yok. Atatürk'ün emaneti artık Hatay yok. Binlerce kişi öldü binlerce kişi. Terkedildik. Her zamanki gibi terk edildik. AFAD yok, devlet yok, kimse yok. Hatay nerede Suriye'de mi? Açız, susuzuz, çocuklar ve torunlar yanımda, annemi kaybettim galiba! Şehir dışına çıkma imkanı yok, yollar yarılmış! Havaalanına gelen uçaklar geliyormuş ama geri gidiyormuş. Biz arabadayız, arabalarda oturuyoruz. Hiçbir yardım yok! AFAD çökmüş burada. Dışarıdan gelecek olan yardımları bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu sözlerin ardından Cüneyt Özdemir'in de gözyaşlarına hakim olamadığı ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü.