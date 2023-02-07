Malatya’da yeni yapılan konutlar böyle çöktü. Depreme dayanıklı diye satılmıştı

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok hasar verdiği illerden biri de Malatya oldu.

Malatya'da "depreme dayanıklı" denilerek milyon liralara satılan lüks dairelerin yer aldığı Asur Konutları, saniyeler içinde yıkıldı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde binanın yıkılmasıyla vatandaşlar etrafa kaçışıyor.

"DEPREME DAYANIKLI"

Asur Konutları adlı projenin yapımı bir yıl önce tamamlandı.

İs-hak İnşaat tarafından hayata geçirilen Asur Konutları adlı projenin tanıtımının yapıldığı emlak sitesinde “Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel” ifadeleri yer alıyor.