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  • Malatya’da yeni yapılan konutlar böyle çöktü. Depreme dayanıklı diye satılmıştı

Malatya’da yeni yapılan konutlar böyle çöktü. Depreme dayanıklı diye satılmıştı

Malatya'da "depreme dayanıklı" denilerek satılan Asur Konutları, ilk depremde yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 02:36
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Depreme dayanıklı diye satılmıştı... Malatya’da yeni yapılan konutlar böyle çöktü

Malatya’da yeni yapılan konutlar böyle çöktü. Depreme dayanıklı diye satılmıştı
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Kahramanmaraş merkezli depremin en çok hasar verdiği illerden biri de Malatya oldu.

Malatya'da "depreme dayanıklı" denilerek milyon liralara satılan lüks dairelerin yer aldığı Asur Konutları, saniyeler içinde yıkıldı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde binanın yıkılmasıyla vatandaşlar etrafa kaçışıyor.

"DEPREME DAYANIKLI"

Asur Konutları adlı projenin yapımı bir yıl önce tamamlandı.

İs-hak İnşaat tarafından hayata geçirilen Asur Konutları adlı projenin tanıtımının yapıldığı emlak sitesinde “Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel” ifadeleri yer alıyor.

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Havva,,
7.02.2023 03:39
Bu binaları yapanlara yaptıranlara bişey olmadıysa olsun artık lütfen olsun yeter artık yolsuzluğun kaçıncı seviyesi bu,aAllah belanızı versin artık ya versin ,bitmediniz ülkeyi bitirdiniz 😢😨  
 
Yok Canim
7.02.2023 03:21
Yolsuzlugun ansiklopedisinin yazildigi ulkede hayatin tamamen sansa kalmis.  
 
Yalçın TÜRK..
7.02.2023 02:59
ülkeyi yönetenlerin paraya olan aşklarını, paranın rengi ırkı dini olmaz diyerek dile getirirse, vatandaş para için tüm ahlaki değerlerini bir kenara bırakır..  
 
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