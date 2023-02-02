Ali Palab�y�k isyan�: Adana'da ilk yar�ya hakem kararlar� damgas�n� vurdu

�lk yar�da gol olmad� ama tart��mal� pek �ok karar vard�. Hakem Ali Palab�y�k ile VAR'�n kararlar� futbolcular�n itirazlar�na yol a�t�.

- Mert Hakan, 14. dakikada ceza alan� d���ndan nefis bir �utla topu filelere yollad�. Ancak VAR'dan gelen uyar� sonucunda Palab�y�k gol� iptal etti.

- Fenerbah�e'nin bir kornerinde orta yap�ld��� anda Batshuayi, Ndiaye ile m�cadelesinde yerde kald�. Sar� lacivertliler buna penalt� itiraz� yapt�.

- Adana Demirspor ata��nda top ceza alan� i�inde �rfan Can'�n kolundan d�nd�. Hakem devam ettirdi ancak VAR uyard�. Bunun sonucunda pozisyonu izleyen Palab�y�k penalt�y� verdi. Belhanda kulland�, top kaleci Altay'�n ayaklar�na �arparak geri d�nd�.

- �lk yar�n�n son anlar�nda Belhanda ceza alan� i�inde Ferdi ile girdi�i m�cadelede yerde kald�. Hakem devam ettirdi.

- Ma��n ilk yar�s�n�n sonuna 11 dakika eklendi.