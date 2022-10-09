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Adeta bez bebek gibi havaya savruldular. Korkunç kaza kamerada

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı havada takla atarak yere düştü. Feci kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken kaza anları ise anbean kaydedildi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 01:30
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Adeta bez bebek gibi havaya savruldular. Korkunç kaza kamerada
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Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Yavuz Selim caddesinde meydana geldi. M.Ş (39) idaresindeki 60 ACR 194 plakalı otomobil ile M. A. P (15) idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan İ.D (15) havada takla atarak yere düştü.

METRELERCE SAVRULDULAR

 İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından 2 yaralı Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M. A. P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Motosikletin otomobile çarpışması sonucu 2 çocuğun metrelerce havaya savrularak yere düştüğü anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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