Sinan Akçıl deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Ekiplerin canla başla çalıştığı şu süreçte sanat camiası da adeta yardımlar için seferber oldu. Yardım için deprem bölgesine koşan bir isim de ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

Günaydın'a konuşan ünlü popçu Sinan Akçıl, şunları söyledi: "Öncelikle tabii ki ülkeme baş sağlığı diliyorum. Yaraları çok kısa sürede saracağımıza inanıyorum... Depremin 3. gününden itibaren oradaydım. Hatay'dan başladık, sonra Kırıkhan'a, oradan İskenderun ve Osmaniye'ye geçtikten sonra Adana'ya geldim. Buradan da İstanbul'a döneceğim."

"ÜLKEMİN KENETLENDİĞİNİ GÖRMEK UMUT VERİCİYDİ"

"Tabii ki çok hüzünlü anlar yaşadık. Özellikle Hatay Antakya'da. Birçok kurtarma operasyonuna şahit oldum. Ülkemin bu zor süreçte nasıl kenetlendiğini görmek umut vericiydi. Enkazdan bir kişiyi çıkardıklarında yaşanan duygu yoğunluğuna, askerin polisin kurtarma ekiplerinin birbirlerine sarılarak ağladıkları ana şahit oldum. Dünyanın neresinde olursa olsun çok zor başa çıkılacak bir durum. Bunu görerek ve bilerek davranmak, yorum yapmak gerekiyor. Gidip kendi gözlerimle gördüm ki herkes elinden gelenin 10 kat fazlasını yapıyor."

Akçıl şöyle devam etti: "O kadar kısa sürede organize olundu ki, yemek ve giyecekle ilgili bir sıkıntı kalmadığını söyleyebilirim. Hatta yemek ve kıyafet göndermeyin diye bir anons yapıldı. Artık daha çok çadır ve seyyar tuvaletlere ihtiyaç var. Gençlik ve Spor Bakanımızla bir araya geldiğimizde, yurtların da açıldığını öğrendim. Bu da çok sevindirici bir gelişme. Devlet tüm gücüyle sahada, insanların yaralarını sarmaya çalışıyor. Gördüğüm konuştuğum insanlar da devletin yanlarında olduğunu biliyor ve Allah razı olsun diyor. O yüzden dünyanın en büyük dayanışmalarından birini hızla gösteren ülkeme olan inancım ve bağlılığım daha da perçinlendi"