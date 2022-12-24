Ayça Ayşin Turan'dan Murat Boz açıklaması

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz'un O Ses Türkiye'de jüri üyesi olması nedeniyle programa katılmayacağı iddia edilmişti.

Boz'un jüri üyesi olmaması nedeniyle programa katılacağı iddialarına Turan, "Onunla ilgisi yoktu. Benim kendi takvimimle alakalı bir durumdu. Günümüz boşa çıkınca da katıldık" dedi.

Murat Boz'la aşk iddialarına oyuncu, "Siz yazıp çiziyorsunuz. Aslında benim size sormam lazım neden böyle haberler yapıyorsunuz" diye konuştu. Turan, Boz'a saç ektirmesini istediği yönünde çıkan haberleri de yalanlayarak, "Öyle bir şey yok!" diyerek, cevapladı.



