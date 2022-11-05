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Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz hakkında flaş iddia

Ayça Ayşin Turan, bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Alp Navruz ile ihanet nedeniyle ayrılma kararı almıştı. Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz, Kuruçeşme'de bir mekandaydı. Gece boyunca sohbet edip, finalde de dans ettiler.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 16:46
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Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz hakkında aşk iddiası ortaya çıktı! Geceyi dansla bitirdiler

Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz hakkında flaş iddia
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Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile ünlü şarkıcı Murat Boz'un aşk yaşadıkları iddia edildi. 

Ada Masalı dizisinde tanıştığı Alp Navruz'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Ayça Ayşin Turan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz, dün gece Kuruçeşme'de bir mekanda uzun süre sohbet etti. Gecenin finalinde de dans ettiler.

İkili, Netflix'in tanıtım gecesinde de hep bir aradaydı.

Öte yandan yeni projeleri hakkında konuşan Ayça Ayşin Turan, “Biz geçen yaz Assos’ta bir film çekmiştik. Onun yayınlanmasını bekliyoruz. Dizi projelerine yönelik senaryoları okumaya da devam ediyorum.” dedi.

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