Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz hakkında flaş iddia

Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile ünlü şarkıcı Murat Boz'un aşk yaşadıkları iddia edildi.

Ada Masalı dizisinde tanıştığı Alp Navruz'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Ayça Ayşin Turan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz, dün gece Kuruçeşme'de bir mekanda uzun süre sohbet etti. Gecenin finalinde de dans ettiler.

İkili, Netflix'in tanıtım gecesinde de hep bir aradaydı.

Öte yandan yeni projeleri hakkında konuşan Ayça Ayşin Turan, “Biz geçen yaz Assos’ta bir film çekmiştik. Onun yayınlanmasını bekliyoruz. Dizi projelerine yönelik senaryoları okumaya da devam ediyorum.” dedi.