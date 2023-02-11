Ünlü oyuncudan zehir zemberek açıklama geldi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Sinema Emekçileri Sendikası “Setler dursun” kampanyası yapıp, çekimlere devam eden dizi ve filmleri tek tek ifşaladı. Bunun üzerine AHBAP ile birikte depremzedelere yardım için aktif rol oynayan Oktay Kaynarca'dan sitem dolu açıklama geldi.

"BANKALAR DURUYOR MU?"

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca, Sinema Emekçileri Sendikası’nın başlattığı “Setler dursun” kampanyası üzerine bir açıklama yaptı. ''

Sinema Emekçileri Sendikası Sine-Sen enkaz altında kalan tüm vatandaşlarımıza ulaşılana kadar dizi ve film setlerinin çekimlerine ara vermesi gerektiğini savunuyor ve tek tek yapım şirketlerini ifşa ediyor. Bugün ve yarın sete çıkmayı planlayan büyük yapım şirketleri sete çıkış tarihini pazartesi gününe kaydırdı.''

Oktay Kaynarca "Setler dursun" diyen Sinema Emekçileri Sendikası'na "Bankalar, fabrikalar duruyor mu?" diyerek sitem etti.