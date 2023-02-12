Adıyaman'da yıkılan binaların müteahhiti Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında, Adıyaman'da yıkılan binaların müteahhiti olduğu belirtilen Yavuz K. ve eşi Sevilay K'nin, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındığı belirtildi.

Yavuz K.'nin ve eşi Sevilay K.'nin üzerinden toplam 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktığı ifade edildi.

RÖNESANS REZİDANS'IN MÜTEAHHİDİ DE YAKALANMIŞTI

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti de yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Hakkında tutuklanma kararı verilen müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, Metris Cezaevine gönderildi.

Rönesans Rezidans'ın müteahidinin savunmasından sonra bu müteahhidin 'savunma' diye ne saçmalayacağı merak konusu oldu.