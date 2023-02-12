12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adıyaman'da yıkılan binaların müteahhiti Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Adıyaman'da yıkılan binaların müteahhiti Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen Adıyaman'da birçok bina yıkılmıştı. Yıkılan bazı binaların müteahhiti olduğu belirtilen, Yavuz K. ve eşi Sevilay K. Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 13:43
Takip Et

Adıyaman'daki yıkılan binaların müteahhiti Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Adıyaman'da yıkılan binaların müteahhiti Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
+
Aa
-

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında, Adıyaman'da yıkılan binaların müteahhiti olduğu belirtilen Yavuz K. ve eşi Sevilay K'nin, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındığı belirtildi.

Yavuz K.'nin ve eşi Sevilay K.'nin üzerinden toplam 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktığı ifade edildi.

RÖNESANS REZİDANS'IN MÜTEAHHİDİ DE YAKALANMIŞTI

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti de yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Hakkında tutuklanma kararı verilen müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, Metris Cezaevine gönderildi.

Rönesans Rezidans'ın müteahidinin savunmasından sonra bu müteahhidin 'savunma' diye ne saçmalayacağı merak konusu oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
1
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
2
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
3
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
4
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
5
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
6
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti: Tarihe geçecek
7
﻿Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti: Tarihe geçecek
﻿Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti: Tarihe geçecek
﻿Enkazda çalışırken üzerlerine beton düştü. Yaralılar var
﻿Enkazda çalışırken üzerlerine beton düştü. Yaralılar var
﻿Enkazda çalışırken üzerlerine beton düştü. Yaralılar var
﻿152'nci saatte gelen umut
﻿152'nci saatte gelen umut
﻿152'nci saatte gelen umut
﻿ Dünyada havası en kirli kent belli oldu
﻿ Dünyada havası en kirli kent belli oldu
﻿ Dünyada havası en kirli kent belli oldu
﻿Kriz masası ligden çekilme taleplerini bir bir onaylıyor
﻿Kriz masası ligden çekilme taleplerini bir bir onaylıyor
﻿Kriz masası ligden çekilme taleplerini bir bir onaylıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.