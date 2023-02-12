Zafer Arapkirli tutuklanan müteahhitleri hatırlatarak sordu: Yol müteahhitleri ne olacak?

Kahramanmaraş merkezli iki depremde etkilenen 10 ilimizde, yapılan son resmi açıklamaya göre 29 bin 605 vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce vatandaşımız ise yaralandı.

Vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği binaları yapan müteahhitlerle ilgili ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Binlerce insanımıza mezar olan binaların ve sitelerin sahibi müteahhitler hakkında çok sayıda gözaltı ve tutuklama haberi gelirken, gazeteci Zafer Arapkirli sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“YOL MÜTEAHHİTLERİ NE OLACAK?”

Zafer Arapkirli, yaptığı paylaşımda gözden kaçan bir konuya dikkat çekerek depremde ağır hasar gören çok sayıda yolu hatırlatarak, bu yolları yapan müteahhitler için “Yol müteahhitleri ne olacak?” sorusunu sordu.

“İNSAN ÖLMEDİ DİYE, ONLARA DOKUNMAYACAK MISINIZ?”

İktidarın yıllarca vatandaşların vergileriyle yaptığı yollarla övündüğünü hatırlatan Arapkirli, “Yolda insan ölmedi diye, onlara dokunmayacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

Arapkirli, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “YOL MÜTEAHHİTLERİ NE OLACAK? Rezidans müteahhidini tabii ki tut, al içeri, cezalandır.

Peki, bizim vergilerimizi ödeyip yol yaptırdığınız ve çok övündüğünüz (yol yabdılar, yol yabdılar) bu yolların müteahhitleri?

Yolda insan ölmedi diye, onlara dokunmayacak mısınız?” cümlelerini kullandı.