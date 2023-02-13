13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Müteahhitlerin ahlaksızlığını ancak küfürlerle anlattı. Senin baban var ya oğlum...

Müteahhitlerin ahlaksızlığını ancak küfürlerle anlattı. Senin baban var ya oğlum...

Yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası inşaat sektöründe yapılan usulsüzlükler yeniden günyüzüne çıkarken, sosyal medyada paylaşılan inşaat ustasının videosu dikkat çekti.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 02:08
Takip Et

İnşaat ustasının videosu müteahhitlerin ahlaksızlığını gözler önüne serdi

Müteahhitlerin ahlaksızlığını ancak küfürlerle anlattı. Senin baban var ya oğlum...
+
Aa
-

Depreme dayanıklı olduğu iddiasıyla satılan çok sayıda ev deprem sonrası vatandaşlara mezar olurken, bunları yapan müteahhitlerin açıklamaları adeta saç baş yolduruyor.

Neredeyse hiçbir suçlamayı kabul etmeyen ve depremin büyüklüğüne atıfta bulunan müteahhitler tepki çekerken sosyal medyada bir inşaat ustasının çektiği video gündeme oturdu.

İnşaatın ne kadar özensiz ve dayanıksız olduğunu ettiği küfürlü konuşmayla anlatan inşaat ustasının bu açıklamaları çok sayıda yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları videoyla ilgili olarak "bu ahlaksızlık ancak küfürle anlatılırdı" şeklinde yorumlarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
2
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
3
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
4
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Profesör Osman Bektaş Karadeniz’in en riskli ilini açıkladı: Beklenen depremde Karadeniz’de böyle bir il kalmaz
5
﻿Profesör Osman Bektaş Karadeniz’in en riskli ilini açıkladı: Beklenen depremde Karadeniz’de böyle bir il kalmaz
﻿Profesör Osman Bektaş Karadeniz’in en riskli ilini açıkladı: Beklenen depremde Karadeniz’de böyle bir il kalmaz
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
6
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿MET-GÜN Enerji hem İspanya'da hem de Türkiye'de seferberlik başlattı
7
﻿MET-GÜN Enerji hem İspanya'da hem de Türkiye'de seferberlik başlattı
﻿MET-GÜN Enerji hem İspanya'da hem de Türkiye'de seferberlik başlattı
﻿'Banker Bilo' filmi gerçek oldu. İstanbul diye bakın nereye bırakıldılar
﻿'Banker Bilo' filmi gerçek oldu. İstanbul diye bakın nereye bırakıldılar
﻿'Banker Bilo' filmi gerçek oldu. İstanbul diye bakın nereye bırakıldılar
﻿ Cesur madenci enkazı elleriyle kazdı kadının yüzünü yıkadı
﻿ Cesur madenci enkazı elleriyle kazdı kadının yüzünü yıkadı
﻿ Cesur madenci enkazı elleriyle kazdı kadının yüzünü yıkadı
﻿8'i çocuk 12 kişi gazdan zehirlendi
﻿8'i çocuk 12 kişi gazdan zehirlendi
﻿8'i çocuk 12 kişi gazdan zehirlendi
﻿Pencereden tutunarak metrelerce yüksekten indi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
﻿Pencereden tutunarak metrelerce yüksekten indi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
﻿Pencereden tutunarak metrelerce yüksekten indi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.