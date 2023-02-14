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Kahtalı Mıçe: Yaşadığıma sevinemiyorum 100 akrabamı kaybettim

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerde "Kahtalı Mıçe" lakaplı Mustafa Aslan'ın Adıyaman'da yaşayan akrabalarının neredeyse hepsi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 08:38
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Adıyamanlı sanatçı ''Kahtalı Mıçe'' lakaplı Mustafa Aslan'ın akrabalarının yarısı depremde hayatını kaybetti

Kahtalı Mıçe: Yaşadığıma sevinemiyorum 100 akrabamı kaybettim
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Depreme Adıyaman Kahta’daki iki katlı evinde yakalanan Türk Halk Müziğinin ünlü ismi Kahtalı Mıçı, ailesinden çok sayıda kişiyi bu depremde yitirdiğini söyledi.

 

Kahtalı Mıçı "Bomba attılar sandım. Neye uğradığımızı şaşırdık. Dışarıya kendimizi zor attık. Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı."

"Kime baksak kaybetmişiz. Benim sülalem Adıyaman merkezdeydi. 100’e yakın akrabamı kaybettim. Teyzelerim, teyzelerimin çocukları, halalarım, hala çocuklarım, halamın torunları..."

"Amcaoğullarım, dayımlar... Eş dost arkadaşlarımı kaybettim. Her evde 5-10 ölü. Yaşadığıma sevinemiyorum"

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