Kahtalı Mıçe: Yaşadığıma sevinemiyorum 100 akrabamı kaybettim

Depreme Adıyaman Kahta’daki iki katlı evinde yakalanan Türk Halk Müziğinin ünlü ismi Kahtalı Mıçı, ailesinden çok sayıda kişiyi bu depremde yitirdiğini söyledi.

Kahtalı Mıçı "Bomba attılar sandım. Neye uğradığımızı şaşırdık. Dışarıya kendimizi zor attık. Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı."

"Kime baksak kaybetmişiz. Benim sülalem Adıyaman merkezdeydi. 100’e yakın akrabamı kaybettim. Teyzelerim, teyzelerimin çocukları, halalarım, hala çocuklarım, halamın torunları..."

"Amcaoğullarım, dayımlar... Eş dost arkadaşlarımı kaybettim. Her evde 5-10 ölü. Yaşadığıma sevinemiyorum"