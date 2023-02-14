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Yılın Sözü: 200 bin trol besleyip sağa sola küfrettireceğinize 50 bin AFAD elemanı eğitseydiniz millete faydalı bir iş yapmış olurdunuz!

Deprem bölgesindeki vatandaşlar arama kurtarma ekiplerinin yetersiz oluşundan şikayet ederken sosyal medyada yapılan bir paylaşım 'yılın sözü' oldu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 08:57
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Depremin ardından Twitter'daki paylaşım yılın sözü oldu

Yılın Sözü: 200 bin trol besleyip sağa sola küfrettireceğinize 50 bin AFAD elemanı eğitseydiniz millete faydalı bir iş yapmış olurdunuz!
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Türkiye 6 Şubat gecesi saat 04:17'de bir kabusa uyandı. Kahramanmaraş’ın önce Pazarcık daha sonra Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili yıkan depremlerin ardından geriye binlerce ölü, yaralı ve enkaz kaldı.

Depremde son verilere göre anbean artan can kaybı 31 bin 643'e ulaştı. 

Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlar gerek sosyal medyadan gerekse medyadaki canlı yayınlardan yardım istemeye devam ediyor. Bölgedeki arama kurtarma sayısının yetersiz olmasından şikayet eden vatandaşın sesi çoğu televizyon kanalları tarafından kısılıyor. Bu da hem deprem bölgesinde bulunan depremzedelerden hem de depreme yardım ulaştırmaya çalışan vatandaşlar tarafından tepki topluyor.

Depremzedeler kaybettikleri canlarının büyük çoğunluğunun arama kurtarma faaliyetlerini yürütenlerin yetersizliğinden kaynaklandığını belirtirken sosyal medyada yapılan bir paylaşım 'yılın sözü' niteliği kazandı.

"OzturkN57" kullanıcı adlı bir Twitter hesabından yapılan paylaşımdaki ifadeler şu şekilde;

200 bin trol besleyip sağa sola küfrettireceğinize 50 bin AFAD elemanı eğitseydiniz millete faydalı bir iş yapmış olurdunuz!

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