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Oyuncu Beren Saat sonunda deprem hakkında konuştu

Beren Saat deprem gününden beri paylaşım yapmaması nedeniyle hayranları tarafından sert sözlerle eleştiriliyordu. Beren Saat sonunda konuştu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:55
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Oyuncu Beren Saat günler sonra deprem hakkında konuştu

Oyuncu Beren Saat sonunda deprem hakkında konuştu
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Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye'de büyük yıkıma yol açtı. Binlerce ev yıkıldı. Binlerce vatandaş hayatını kaybetti. 100 bine yakın vatandaş yaralandı. 

Deprem nedeniyle sağdan soldan herkes tek yürek oldu. Özellikle çok sayıda ünlü isim deprem nedeniyle seferber oldu. Bir çok ünlü deprem bölgesine yardım yaptı.

GÖZLER ONU ARAMIŞTI

Ünlü oyuncu Beren Saat'i gözler aramıştı. Beren Saat deprem felaketinin ardından bir paylaşım yapmaması nedeniyle eleştiri oklarına hedef olmuştu. Yardımlarını gizli yapmayı tercih eden ünlü oyuncu sessizliğini bozdu ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine karşı çıktı. Saat, klinik psikolog Beyhan Budak’ın şu yazısını paylaştı:

“Üniversitelere uzaktan eğitim kararı çıkmış. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Pandeminin sebep olduğu psikolojik etkiler henüz ortadan kaybolmamışken üniversiteleri online hale getirmek en büyük gücümüz olan gençlerimizin ruh sağlığına ve eğitimine çok ciddi zararlar verebilir. Bu tür doğal afetlerin psikolojik etkileri ile mücadele etmenin en önemli yöntemlerinden birisi hayatın rutinlerini ve amaçlarının devamlılığını sağlanmasıdır.”

YARDIM YAPTI MI?

Öte yandan oyuncu Beren Saat'in deprem bölgesine herhangi bir yardım yapıp yapmadığı bilinmiyor. 

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