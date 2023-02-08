Depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan şok Erdoğan açıklaması: İktidarla hizalanmayı reddediyorum

Türkiye 10 ili etkisi altına alan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremle yasa boğuldu. Depremin 3. günü olmasına rağmen hala enkaz altında mücadele eden ve çıkarılmayı bekleyen vatandaşlar var.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından “1 saat sonra burada buluşalım” paylaşımını yapmasının ardından “Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum” notunu düşünerek bir video paylaştı.

Deprem bölgesine giderek depremzedeleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından saat verdi, “Buluşalım” dedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “1 saat sonra burada buluşalım” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN’LA HİÇBİR ZEMİNDE BULUŞMAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu bu paylaşımının ardından “Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar.” notuyla da bir video paylaştı.

"ÜLKEMİZ KORKUNÇ BİR YIKIMLA KARŞI KARŞIYA"

CHP Lideri paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba. Adana, Hatay merkez ilçe, İskenderun ve Antakya’nın ardından son olarak Samandağ ilçemizi ziyaret ettik. Şimdi de Arzur’dayız. Belediye başkanlarımızla görüştük, depremzedelerle buluştuk. Bu noktada halkımızla paylaşmak istediğim bir kaç şey var.

Ülkemiz korkunç bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Hepimiz biliyoruz ve gözlüyoruz. Burada yürek burkan görüntüler var. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza verebileceğim en önemli mesaj; Türkiye’nin kalbi deprem bölgesinde atıyor. Asla ama asla yalnız değilsiniz. Halkımızın duyguları, düşünceleri ve duaları onlarladır. Halkımız yardım etmek için elinden geleni yapmaktadır. Yanınızdayız ve şehirlerimizin, köylerimizin yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. En ciddi şekilde etkilenen bölgelerde iyileştirme aşamasına geçeceğiz. Ben ve belediye başkanlarımız bunun için buradayız.

"ÖZETLE HER KONUDA SINIFTA KALDIKLARI GİBİ BUNDA DA KALDILAR"

İktidara buradan seslenmek istiyorum: Covid sırasında çıkarttığınız bürokratik engelleri bu kez kabul etmeyeceğiz. Gerekli yardımları en çok ihtiyaç duyulan yerlere olabildiğince hızlı taşıyacağız. Saray’ın siyasetiyle de PR çalışmalarıyla da yalan dolan haberleriyle de artık ilgilenmiyoruz.

Mesela; bakanlar PR için konvoylarla dolaşıyorlar. Ancak burada felaketin koordinasyonu için gerekli tedbirler alınmamış. Türkiye’nin bu konudaki birikiminden de yeterince faydalanılmamış. Bu felaketlerde kamu kurumlarının, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği önemli. Ama belediyelere karşı siyasi bir tavır var. Bir çok sivil toplum örgütü de baskı altında yok edildi. Askerimiz de yeterince sokulmadı.

Dün sahada 3 bin 500 asker vardı. Doğal bir arama kurtarma personeli olan madencilerimizin sevkinde maalesef çok geç kalındı. Özetle her konuda sınıfta kaldıkları gibi bunda da kaldılar.”