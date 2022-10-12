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  • Depreme hazırlanması gerek AFAD'da neler olmuş neler. Milyarlar uçurulmuş. Sayıştay ortaya çıkardı

Depreme hazırlanması gerek AFAD'da neler olmuş neler. Milyarlar uçurulmuş. Sayıştay ortaya çıkardı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından AFAD’la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:28
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AFAD'la ilgili CHP'li Özgür Karabat'tan dikkat çeken açıklama. Sayıştay ortaya çıkardı. Milyarlar uçurulmuş

Depreme hazırlanması gerek AFAD'da neler olmuş neler. Milyarlar uçurulmuş. Sayıştay ortaya çıkardı
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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karabat, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımlarda, AFAD'da yaşananları aktardı.

AFAD için "rant için devşirilmiş bu yer haline geldi" diyen Karabat, şunları anlattı:

1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ülkemizin zor zamanlarında güvenebileceği bir kurum olacağına, rant için devşirilmiş bu yer haline geldi. Burada bile usulsüzlükler arşa çıkmış durumda.

2) Sayıştay’ın 2020 ve 2021 AFAD raporlarında, sermaye transferi adı altında milyarlarca liranın “uçurulduğu” görülüyor. 2020’de 3 milyar 15 milyon TL, 2021’de de 7 milyar 784 milyon TL sermaye transferinde kullanılmış.

3) Bu, bir karşılıksız kaynak aktarımıdır. 10.7 milyar TL hangi kurumlara, belediyelere ve kişilere aktarıldı? Bunların açıklanması gerekirken gizleniyor. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bu 10.7 milyar TL’nin hemen hemen hepsi AKP’nin yandaşlarına aktarıldı.

İSTANBUL DEPREMİ HATIRLATMASI

4) Büyük İstanbul depremi bekleniyor. Sadece İstanbul değil, Çanakkale’den Adapazarı’na kadar büyük bir bölge bu depremden etkilenecek. AFAD’ın buna hazırlık yapması gerekiyor ama bu kurum sermaye transferleri ile uğraşıyor.

5) AKP’nin kontrolündeki kamu kurumlarında skandal olmayan yer yok neredeyse yok gibi... Devasa bütçeleriyle bu kurumlar AKP’nin iştahını kabartıyor. Ama bir avuç yandaş kazanırken, kaybeden koca bir millet oluyor. AFAD’da skandallar bitmedi...

6) 5018 ve 4734 Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan ve adına “Özel Hesap” denilen bir harcama kalemi var. Buradaki harcamalara dair doğru dürüst kayıt ve belge yok. Kayıt dışı, adeta örtülü ödenek gibi harcanıyor.

7) AFAD, Özel Hesap ile dilediği kurum veya kişiye dilediği kadar kaynak aktarımı yapıyor. Sayıştay raporlarında Özel Hesap harcamaları yapıldığı yazıyor ama miktarı ve kimlere yapıldığı gizleniyor. Acaba bazı bakanların özel harcamaları buradan finanse mi ediliyor?

8) Kamu kurumlarında “örtülü fon” kullanılan Özel Hesap gibi kalemler neden bu kadar fazla? Çünkü AKP şeffaf bir organizasyon değil, rant ve yandaşa servet aktarımı için her türlü oyunu oynuyorlar.

9) AFAD’ın başına bir vali getirildi. Kurumun faaliyet alanıyla ilgisi de bilgisi de yok. Bakanlarla “ilişkileri” için mi o koltukta? Buradaki hem sermaye transferlerini hem de Özel Hesapları nasıl yönetiyor? Biz, şeffaflık istiyoruz!

SURİYELİLERE İNDİRİM KARTI

10) AFAD ayrıca Suriyeli mültecilere yardım kartları veriyor. Bu kartlara yüklenen paralarla Suriyeliler alışveriş yapıyor. Bu kartlar sadece nerede geçiyor biliyor musunuz, BİM marketlerinde.

11) Garanti müşteri ve para, AKP’ye yakın market zincirine aktarılıyor. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik işte bu yüzden gerekli diyoruz. AFAD gibi kurumlarımızın bu işlerde adının geçmesi dahi kabul edilemez.

12) AFAD’ın Kızılay’la ilişkileri de aynı şeffaflık çerçevesinde kamuoyuna açıklanmalıdır. Buradaki mali ilişkilerin boyutu nedir? Suriyeliler konusunda hangi işbirlikleri yapılmaktadır?

13) Son 10-15 yıldır özellikle AFAD’daki kadrolaşmalar gündemdeyken, artık bu kurumumuz kirli para ilişkileri ile anılır hale geldi. AKP, bunların hesabını tek tek vermelidir.

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Abbas
12.10.2022 13:42
Adamlar depremine de Allah’ın Lütfü diyebilir, nüfüs planlaması yaptı diye !!!  
 
DÜZGÜN
12.10.2022 13:39
Paralar hep yandaş lar için harcanıyor sizlerden bu hesabı yakında soracagız tüm rezillikler dökülecek ortalıga gizlemek neymiş göreceksiniz topunuz bu lağımın içindesiniz  
 
Bunlar duyulmasın diye sansür yasası çıkarıyorlar
12.10.2022 13:33
Her yer talan yağma hırsızlık yolsuzluk mekanı olmuş .  
 
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