Ağrı SYDV personel alacak

İŞKUR'un sitesinde yer alan bilgilere göre, Ağrı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere 6 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3.18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4.Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7.Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8.1ş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

9.Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.

10.Bilgisayar Programları Kullanabilmek (Word, Excel, Office vb. programları)

11.ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almak.

12.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

13. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: En az 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sosyal Hizmetler bölümleri mezunu olmak,

14.İlan tarihinden itibaren son 6 ay içerisinde (Adres tescil tarihi 12.06.2022 tarihi ve öncesinde) Ağrı Merkez' de ikamet ediyor olmak.

15. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

3-2021 veya 2022 KPSS P3 sınav sonuç belgesi

4- Adli sicil belgesi

5- Diploma fotokopisi

6- Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge bilgisayar sertifikası, transkript vb.

7- Özgeçmiş.(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

8- Sağlık Ocağından alınacak sağlık raporu.

9- Askerlik ile ilgisi olmadığına dair belge.

10- İletişim bilgileri (e-posta ve telefon)

11- Adres bilgileri raporu (Nüfus Müdürlüğünden)

12- Sürücü Belgesi fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)