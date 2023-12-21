Ah Faruk Koca ah! Hem kendini hem Ankaragücü'nü yaktın! Çile Hatay maçıyla başladı. Volkan Aliakar yazdı

Eryaman Stadı'nı görünce Halil Umut Meler'e atılan "skandal yumruk" yeniden aklımıza geldi. Faruk Koca hem kendini hem de takımı Ankaragücü'nü yaktı. Kendisi tutuklanıp Sincan Cezaevi'ne gönderildi, ömür boyu futboldan men edildi, başkanlık koltuğunu kaybetti. Ankaragücü de aldığı cezayla kaldı. 5 maç seyircisiz oynayacaklar. Bu tatsız-tuzsuz döneme Hatayspor karşılaşmasıyla başladılar.

Ankaragücü için taraftarının ne kadar önemli olduğu bilinir. Takımlarına verdikleri destekle rakiplere sahayı dar ederler. Sarı-Lacivertli ekip bu destekten mahrum olarak sahaya çıktı. Her ne kadar stat çevresinden tezahürat sesleri duyulsa da yeterli değildi.

Fenerbahçe'nin iki efsane ismi karşı karşıyaydı. Hem futbolcu olarak sahada hem de teknik heyet olarak kulübede kader birliği yapan Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun yolları 90 dakikalığına ayrıldı.

Her iki teknik adam da takımlarının başarısı için kenarda canla başla mücadele etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi Ankaragücü oldu. 11. dakikada Cephas soldan ceza sahasına girdi, golünü attı. Ancak VAR kontrolü sonrası ofsayt tespit edilince skor değişmedi.

15. dakikada bu kez Morutan ceza sahası içinde Engincan Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı, hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bajic'e, kaleci Erce Kardeşler geçit vermedi.

Erce; 40. dakikada da Atakan'ın altı pastan yaptığı kafa vuruşunu da mükemmel çıkardı.

İlk yarıda Hatayspor'un akılda kalan hiç atağı olmadı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda ilk tehlikeli atağı Hatayspor geliştirdi. 55. dakikada Görkem'in sert şutunda kaleci Bahadır topu güçlükle çeldi.

1 dakika sonra Ankaragücü'nden Alper Uludağ sakatlandı. Topu kontrol etmek isterken bir anda dizini tutarak yerde acı içinde kıvranmaya başlayan Alper sedye ile sahayı terk etti.

Emre Belözoğlu 67. dakikada kötü giden oyuna müdahale etti. Efkan'ın yerine Chatzigiovannis, Bajic'in yerine de Macheda girdi.

Maçın devamında iki takım da net fırsatlar yakaladı, ancak kaleciler günündeydi.

Hele ki 90. dakikada Erce Kardeşler'in karşı karşıya yaptığı kurtarış inanılmazdı.

90 dakika golsüz berabere sonuçlandı iki takım da puanını 19'a yükseltti.

Böylece iki eski dost Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu da birbirlerini üzmemiş oldu!