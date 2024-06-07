Ahmet Çakar 5 dakikada nasıl beraat ettiğini açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi’ye "ByLockcu ve yalancı" dediği için yargılandığı ve beraat ettiği davada yaşananları anlattı.

"İKİ TELEFONUNDA DA ÇIKTI"

Sansürsüz Futbol Youtube kanalına konuşan Ahmet Çakar mahkemede Büyükekşi’nin savcılık raporuna göre 2 telefonunda da ByLock çıktığını ve bu yüzden o sözleri sarf ettiğini söyledi.

Sözlerinin mahkemeyi ikna ettiğini ifade eden Çakar Mehmet Büyükekşi’ye aynı sözleri söylemekten de çekinmedi.

"BEN SÖYLEMİYORUM DEVLET SÖYLÜYOR"

Çakar Büyükekşi’ye hitaben yaptığı konuşmada,“Ulan Büyükekşi, kibirli futbol için büyük bir talihsizlik, ulan Büyükekşi iki telefonuna da ByLock’u niye indirdin? Ben bir vatanseverim dedim. Hakim de 35 yaşlarında genç bir çocuk ‘Hocam kendisine ByLockcu ve yalancı demişsiniz’ dedi. O bir yalancıdır dedim. ‘Anlamadım’ deyince Candaş Tolga Işık’ın programına çıkıyor ‘bir telefonumda ByLock var diğeri temiz’ dedi. Feridun Niğdelioğlu’nun bana verdiği Örgütlü Suçlar ve Terör Savcılığı’nın soruşturmasında Mehmet Büyükekşi’ye ait iki telefonda da ByLock olduğunu ben söylemiyorum devlet söylüyor. Yanlışlıkla ByLock yüklenmiş olmaz demiyorum ne tuhaf ki iki telefonda da yanlışlıkla yükleniyor peki yüklense haberin olmaz. Niye bir tanesine 12 defa diğerine 55 defa girip çıkıyorsun. Peki o zaman delikanlı gibi adamsan Candaş Tolga’ya de ki ‘iki telefonumda da ByLock var.’ Peki Büyükekşi sen niye yükledin iki telefonuna da Bylocku cevap yok. Savcı dedi ki ‘Ahmet Hocanın beraatine” dedi.