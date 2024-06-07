Fenerbahçe'nin yeni başkanını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Fenerbahçe'de yapılacak Başkanlık seçimi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğu seçimi Radyospor'a değerlendiren Selim Soydan, Ali Koç'un kazanma şansının yüksek olduğunu belirterek, ''Ali Koç seçimi kazanır. Benim tahminim böyle'' ifadelerini kullandı.

MOURINHO AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirmesini de değerlendiren Soydan, "Mourinho ismini ilk söyleyen ve gündeme getiren Sadettin Saran oldu. Sonrasında Ali Koç çok başarıyla Mourinho'yu getirdi. Önce Türkiye sonra Fenerbahçe kazanacak. Böyle bir teknik direktöre çok iyi bir kadro kurmak gerekir. Fenerbahçe bu yaz çok büyük yıldızları getirecek. Biraz sabredersek büyük heyecanlar yaşayacağız.

Mourinho vereceği beyanatlarla hem bizim seyirciye hem de Türk futboluna yön verecek. Bu hocayı alan yönetim, bundan sonra da 3-4 tane büyük yıldız alacak. Öyle bir takım yapacaklar ki hiç kimse kusur bulamayacak. Futbolcuların hareket tarzları değişir. Her futbolcu bu hocayla çalışmak ister, kimse Fenerbahçe'den ayrılmak istemez.'' dedi.