Ahmet Çakar Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu şimdiden söyledi. Hakemi de bilmişti

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çakar, Sabah gazetesinde soruları cevaplandırırken, maçın hakeminin Atilla Karaoğlan olacağını 3 gün öncesinden nasıl bildiğini şöyle anlattı:

"Derbinin hakeminin Atilla Karaoğlan olacağını 3 gün önce Beyaz Futbol programında açıklamıştım. Sebebi şu, Federasyon ve MHK'den sızma oldu. Önceden bana haberi uçurdular. Ben de kamuoyu ile paylaştım. Yanlış bir atama mı? Hayır... Maalesef Süper Lig'de böylesine önemli derbileri yönetebilecek, fazla hakem yok. Halil Umut Meler, bol bol yönetti şimdi sıra Atilla Karaoğlan'da. Atama doğrudur. Umarım başarılı olur.

Atilla Karaoğlan'ın şu anda neler düşündüğünü hissedebiliyorum. Bir tarafta geçen yıl yönettiği Gaziantep-Beşiktaş maçında Kitsiou'ya kafa atan N'Koudou'ya VAR davetine rağmen gösteremediği kırmızı kart. Diğer yandan da Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü son dakikalarda yendiği maçta Fenerbahçe lehine verdiği mutlak hatalı penaltı. Şu anda bu iki pozisyonun bilinç altında onu zorladığını biliyorum. Ama büyük hakemlik ve büyük hakem, geçmişi silebilen, geçmişin kendisini etkilemişine izin vermeyen, ruh hali demektir."

Çakar, derbiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Kağıt üzerine baktığımızda form durumu, eksik ve dönen oyuncular açısından Fenerbahçe daha ağır basıyor. Fakat bu sadece kağıt üzerinde. Başlama vuruşundan sonra, çok farklı şeyler olabilir. Erken bir gol ya da kırmızı kart tansiyonu birden yükseltir. Hatta bırakın golü ya da kırmızı kartı, maçın başlarında verilecek hatalı bir faul bile oyuncuları gerginleştirir. Bu gerginlik tribünlere yansır ve maç çok elektrikli hale gelebilir. Normal şartlar altında Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum ama 80 yıllık Türk futbol tarihi derbilerde genelde yanılmıştır."