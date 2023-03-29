Fatih Terim milli takımın başına geçecek. Ahmet Çakar bombayı patlattı

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri ikinci maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.

Bu maçın ardından tribünden istifa sesleri yükseldi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'u istifaya davet etti.

Yaşanan olaylar sonrası Ahmet Çakar, Ertem Şener ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

''İKİ HAFTA İÇİNDE OLUR''

Burada açıklamalarda bulunan Çakar, ''Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur." ifadelerini kullandı.

''ÖNEMLİ OLAN İYİ FUTBOL OYNAMAK''

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise maçtan sonra açıklama yaptı.

A Milli Takım'ın iyi bir oyun sergilediğini belirtirken, "Önemli olan iyi futbol oynamak. Hocamıza oyuncularımıza teşekkür ediyorum, önemli olan böyle oynamaları. Onları takdir ediyorum." dedi.