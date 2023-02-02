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Galatasaray'ın penaltısı ile ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Ümraniye karşısında kazandığı penaltıyı değerlendirdi

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 07:24
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Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniye maçının hakemini eleştirdi

Galatasaray'ın penaltısı ile ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Ümraniye maçının hakemi Cihan Aydın ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Çakar, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları yazdı:

- Hakem Cihan Aydın; kumaş itibariyle mükemmel. Geleceği parlak. Bir çok FIFA'dan daha yetenekli. Fakat G.Saray lehine verdiği penaltıya katılmıyorum. 

- Defans tarafından ceza alanı dışına vurulan top, diğer defans oyuncusunun açık koluna çarptığında bu penaltı olmaz. Kendi kalesinden uzaklaştırılmak ve ceza alanı dışına çıkarmak için vurulan bir topa defans oyuncusu niye eliyle müdahale etsin ki! 

- Ayrıca ilk yarıda Galatasaray, Emre Taşdemir'e yapılan harekette penaltı bekledi ama değildi. Emre dengesini kaybedip rakibin ayağına bastı. Devam kararı doğru.

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