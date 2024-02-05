Ahmet Çakar'dan Beşiktaş Trabzonspor maçıyla ilgili olay açıklama

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçın ardından, karşılaşmanın kırılma anını açıkladrı.

"İki isim başrol oynadı. Biri Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, diğeri ise maçın hakemi Arda Kardeşler. Semih Kılıçsoy, adeta tek başına Trabzonspor'a karşı oynadı ve maçı kazandırdı dersek abartmamış oluruz" diyen Çakar, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Maçın diğer başrol oyuncusu Arda Kardeşler demiştik. Bazı maçları çok iyi yönetiyor, bazı maçlarda ise inanılmaz hatalar yapıyor. Dün gece için net söylüyorum, Beşiktaş'a maçı kazandıran isim sadece Semih değil, aynı zamanda da Arda Kardeşler.

İlk yarının son dakikalarında Trabzonsporlu oyuncu Bardhi'ye yapılan mutlak bir penaltı var. Formadan çekiliyor, forma uzuyor, aynı zamanda diziyle de Bardhi'nin kalçasına bir darbe var. Top dönüyor, gol oluyor.

Eğer o penaltı verilseydi ve Trabzonspor da penaltıyı atsaydı, Trabzonspor asla yenilmezdi demiyorum, mutlak kazanırdı."