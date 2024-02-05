Spor İstanbul şampiyonları seçti

Kaynak: Haber Merkezi
Spor İstanbul şampiyonları seçti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul’un düzenlediği ve 22 Ocak’ta eleme etabıyla başlayan Spor Okulları Gelişim Ligi, gerçekleştirdiği finalle şampiyonlarını seçti.

İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan ve yaklaşık 3 bin seyircinin tribünden izlediği maçlar, büyük bir rekabete sahne oldu.

İBB SPOR İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ RENAY ONUR'DAN AÇIKLAMALAR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Gelişim Ligi’nin açılış konuşmasında açıklamalarda bulundu. İşlettikleri toplam 69 tesisin 46’sında spor okulları da bulunduğunu belirten Onur, “Yıl boyunca çocukların ölçümlerini yapıyoruz. Branşlarında başarılı olanları gelişim okullarına alıyoruz. Son 4.5 yılda 90 farklı kulübe 550 çocuğu gönderdik. Kimisi büyük kulüplere kimisi de milli takımlara giderek, elit sporcu olmaya doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı. Ailelerin önemine de değinen Onur, onlardan, hayat boyu spor yapmaları için çocuklarını desteklemekten vazgeçmemelerini diledi.

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''KATILIMCI ÇOCUK SAYISI YÜZDE 600 ARTTI''

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy da açıklamalar yaptı
Spor İstanbul’da branş sayısını 7’den 18’e yükselttiklerini aktaran Aksoy, “Katılımcı çocuk sayısı ise 20 binden 120 bine ulaştı; yani yüzde 600 arttı. Uluslararası standartlarda eğitim müfredatı hazırladık. Çocuklarımızın gelişimlerini takip edebildiğimiz sistemler kurduk. Her alanda olduğu gibi burada da aklı ve bilimi temel alan bir yaklaşım benimsiyoruz” şeklinde konuştu.

BÜYÜK GÖSTERİ

Konuşmalar sonrası minik jimnastikçiler, gösteri yaptı. Ardından parkeye çıkan break dansçılar, salondaki enerjiyi yükseltti. Son olarak sahne alan Action Team, smaç şovuna imza attı.

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HAMZA YERLİKAYA ÇİFTE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Açılış şovlarının ardından final maçlarına yapıldı. Kapalı salonda önce basketbol, sonra da voleybol final maçları gerçekleşti. Her iki branşta da Hamza Yerlikaya Spor Tesisi şampiyonluğa uzandı. Futbolda mutlu sona Sultanbeyli Gölet Spor Tesisi ulaştı. Yüzmenin şampiyonu ise Pendik Kurtköy Spor Kompleksi oldu.
Badmintonda şampiyonluk ipini Metin Oktay Spor Tesisi, atletizmde de Maltepe Spor Tesisi elde etti. Başta şampiyonlar olmak üzere, finallerde dereceye giren tüm takım ve sporculara, kupa ve madalyalar verildi.

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FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Gelişim Ligi Finalleri’ni Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra Enka, Barcelona Akademi, Avrupa Jimnastik, İBBSK, Blackwings Sancaktepe İstanbul Spor Kulübü gibi, profesyonel kulüplerden gelen yaklaşık 50 antrenör de yerinde takip etti.
Kulüp temsilcileri yetenekli gördükleri çocukları kendi altyapılarına alma imkanına sahip.

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